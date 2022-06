Trendy: drewniany taras

Choć oczywiście budowę tarasu najlepiej zlecić jest profesjonalnej ekipie, która się w tej dziedzinie specjalizuje, można ją także wykonać samemu. Oto podstawowa instrukcja:

Wybór drewna i pomiar desek- najlepiej sprawdzają się deski grube i wąskie. Minimalne rozmiary to 145 na 21 milimetrów.

1. Podłoże- aby taras był stabilny, należy wyłożyć jego fundamenty. Najlepiej, gdy są one już na miejscu, wykonane z betonu. Jeżeli nie, trzeba najpierw przygotować na nie miejsce- usunąć drań i ułożyć warstwy: zagęszczonego piasku, tłucznia, a następnie betonu z metalową siatką. Każda z tych warstw powinna mieś wysokość około 10 centymetrów, a ich całkowita pochyłość powinna wynosić 3 procent. W przypadku, gdy taras jest wyższy od poziomu ogrodu niż 20 centymetrów, zaleca się wykonanie stopni.

2. Układ desek- równoległy, prostopadły lub też pod kątem do budynku czy ogrodu. Należy zwrócić uwagę na to, aby żłobienia w kawałkach drewna służyły do odprowadzania wody deszczowej, co oznacza ułożenie desek zgodnie ze spadkiem tarasu.

3. Układanie legarów- drewno przymocowujemy do legarów tarasowych, czyli do stelaża, stosowanego jako podkładka pod właściwy taras. Są one mocno przymocowane do betonowego lub też innego podłoża. Powinny być one rozmieszczone mniej więcej do 50 centymetrów. Bardzo ważne jest ich wypoziomowanie, tak, aby miały lekki spadek.

4. Przymocowywanie desek- przy pomocy wkrętów, na blaszki lub klejem, w odstępie około 4 milimetrów, aby drewno mogło swobodnie pracować. Po zamontowaniu wszystkich desek możemy przyciąć drewno.

5. Zabezpieczenie drewna- zamontowany taras myjemy środkami czyszczącymi specjalne do tego przeznaczonymi, spłukujemy je myjką ciśnieniową, a następnie, w celu ochrony, impregnujemy je i pokrywamy specjalnym olejem.