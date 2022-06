Wspaniały rustykalny dom z nowoczesnym akcentem

Kuchnia utrzymana jest w surowym, minimalistycznym stylu, który jest doskonałym połączeniem formy i funkcjonalności. Przytulnego charakteru dodają miedziane elementy wystroju kuchni, dzięki którym całość wygląda bardziej przyjaźnie i czarująco. Chromowane wyposażenie z kolei podkreśla ultranowoczesny i bardzo elegancki klimat tego miejsca. Ta przestrzeń to nie tylko miejsce do pracy, to także miejsce do towarzyskich spotkań.