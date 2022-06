7 grzechów głównych przy urządzaniu małego mieszkania

Samodzielna aranżacja wnętrz to nie lada wyzwanie- jest to zadanie raczej skomplikowane i czasochłonne. Aby efekt końcowy był wart całego włożonego czasu i wysiłku, warto przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z zasadami rządzącymi tę niezwykle subtelną i wyrafinowana formą sztuki, jaką jest aranżacja wnętrz. Pozwoli to nam uniknąć błędów i potknięć, które nie tylko będą nas dużo kosztować, ale także zaszkodzą naszym wnętrzom.

Dysponując dużą powierzchnią mieszkaniową popełnienie błędu aranżacyjnego i jego ewentualne konsekwencje nie będą się tak rzucać w oczy. Największe potknięcia zdarzają się niestety tym nieszczęśnikom, których mieszkania są o naprawdę niewielkim metrażu.

W tym Katalogu Inspiracji zebraliśmy siedem grzechów głównych urządzania małego mieszkania i odpowiemy, jak ich uniknąć.