Mini domy, którym niczego nie brakuje

Coraz częściej decydujemy się na opuszczenie miejskiego zgiełku i przeprowadzkę poza miasto, gdzie życie płynie dwa razy wolniej, a my doceniamy piękno natury i otaczającej nas przyrody. Niestety zakup ziemi oraz postawienie domu od podstaw to dużo wyższy koszt, aniżeli kupno małego mieszkania w mieście. W takim przypadku warto postawić na nieco mniejszą powierzchnię, zarówno działki jak i domu, która pozwoli odetchnąć naszym finansom, a nas zmusi do stworzenia czegoś kreatywnego i oryginalnego. Poznajcie wspaniałe projekty małych domów!