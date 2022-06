6 wskazówek na to, jak stworzyć ogród zimowy!

Przy projektowaniu ogrodu zimowego, z technicznego punktu widzenia niezwykle istotny jest wybór odpowiedniego szkieletu. Musi on być odporny na różne warunki pogodowe, panujące w czasie całego roku- a więc odporny na wiatr, na ciężar śniegu i silny deszcz czy też grad. W zależności od wybranego materiału- drewno, stal aluminium, czy też PCV- nasz ogród zimowy będzie odpowiednio wytrzymały na odkształcenia. Ważne jest, aby dach był odpowiednio nachylony, co ułatwi spływanie z niego śniegu. Co do nasłonecznienia, to najlepszy jest dach jak najbardziej zbliżony do kąta prostego, gdyż wtedy promienie słoneczne wpadają przez niego wprost do wnętrza, najlepiej je ogrzewając.