10 wspaniałych domów dla tych, którzy popierają małe, ale moje

Zastanawiając się nad aranżacją swojego wymarzonego domu jednorodzinnego, wielu ludzi wyobraża sobie taki obiekt, w którym panuje przytulna i kameralna atmosfera. Te dwie cechy doskonale charakteryzują niewielkie budynki, które roztaczają wokół siebie pozytywną, domową aurę. Warto podkreślić, że domy o małym metrażu są niezwykle funkcjonalne. Nie tylko zachwycają swoim przemyślanym designem, ale przede wszystkim są łatwe w czyszczeniu, a ich konserwacja jest tania.

Oczywiście należy wziąć pod uwagę fakt, że nie dla każdego określenie mały dom jest jednakowe. Dla jednych ludzi mogą to być obiekty, które ograniczają się do 50-60 metrów kwadratowych, inni z kolei mogą myśleć, że są to budynki posiadające około 150 metrów kwadratowych. Dzisiaj pragniemy Wam zaprezentować dziesięć przykładów wspaniałych małych domków, których metraż zdecydowaliśmy się wypośrodkować. Tym sposobem będziecie mieli okazję przyjrzeć się z bliska projektom do 100 metrów kwadratowych, które mamy nadzieję zainspirują Was do stworzenia własnych, wymarzonych czterech ścian. Zapraszamy do oglądania!