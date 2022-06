7 sposobów na to, jak zamienić dom w SPA!

Sauna zazwyczaj kojarzy nam się z resortem SPA lub aquaparkiem, jednak możemy mieć ją również w domu. Zanim przystąpimy do budowy musimy wziąć pod uwagę nie tylko przestrzeń, ale też zasilanie, dzięki któremu będziemy mogli uruchomić piec będący nieodłącznym elementem sauny. Innym ważnym czynnikiem jest podłoga, która stanowi jedność z drewnianymi rusztami.

Ile miejsca potrzebujemy na saunę? Tak naprawdę może ty być nawet mniej niż 2 mkw – a całość prac zajmie nam jeden dzień. Jeżeli mamy więcej miejsca do dyspozycji w pobliżu sauny, to możemy tam zamontować wannę z hydromasażem lub wygodne miejsce do relaksu. Najważniejszym na co musimy zwrócić uwagę jest odpowiednia wentylacja i jest to bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa.