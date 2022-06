Przed i po- apartament w piwnicy w Londynie

Salon na zdjęciu to pomieszczenie, które większość z nas okrzyknęłaby mianem nie do życia. Jednak w momencie zakupu apartamentu przez firmę budowlaną, mieszkanie to było zamieszkanie. Podłogę stanowił nagi beton, nie było ogrzewania, okna były powybijane, gniazdka wypadały, a poobtłukiwane i poobdzierane ściany stanowiły obraz nędzy i rozpaczy. Co dodatkowo pogłębiało ten smętny obraz, to śmieci leżące w każdym miejscu mieszkania.