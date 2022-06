Sprytne pomysły na przechowywanie kosmetyków w łazience

Organizacja kosmetyczki, kosmetyków w łazience czy na toaletce to poważny temat. Każda kobieta ma mnóstwo kosmetyków, produktów do makijażu, specyfików do włosów, a przecież mężczyźni także potrzebują co najmniej kilku produktów do pielęgnacji. Jak to wszystko zsumuje się razem, np w małej łazience to robi się nie lada zamieszanie.

Wszelkie organizery, stojaki, wieszaki, pudła i pudełeczka przyjdą Wam z pomocą. Na rynku jest sporo specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemników, warto zapoznać się z ich ofertą, zrobić remanent, powyrzucać przeterminowane lub nieużywane kosmetyki i cieszyć się doskonałym ładem.

Możecie także szukać rozwiązań nietypowych. Czemu by nie schować lokówki i prostownicy w stojącym segregatorze na dokumenty? Albo w przyborniku na sztućce schować pędzelki do makijażu? Kreatywność jest Waszym sprzymierzeńcem. Uwolnijcie wodze fantazji i twórzcie nowe, nietypowe rozwiązania.

Skoro mowa o dekoracjach łazienkowych, koniecznie zajrzyjcie tutaj: 6 pomysłów na małą łazienkę, dzięki którym będzie wyglądała ładniej

My przygotowaliśmy dla Was dzisiaj 6 ciekawych propozycji na przechowywanie kosmetyków.Obejrzyjcie je wszystkie i czerpcie z nich inspirację!