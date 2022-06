Pomysły i sekrety, jak zmniejszyć wilgotność w Twoim domu

Kiedy kupujemy lub wynajmujemy dom, wszyscy marzymy o zbudowaniu oazy spokoju i komfortu, gdzie będziemy mogli odpocząć i cieszyć się z życia rodzinnego. Marzymy o oazie dobrego samopoczucia z wystrojem dopasowanym do naszego gustu, bez wad, które mogłyby mieć wpływ na nasze zdrowie.

Ale co zrobić, jeśli nasz dom nie jest dokładnie taki, jak sobie wymarzyliśmy? A gdy coś pójdzie nie tak? Każdy stwierdzi, że trzeba będzie spróbować go naprawić, poprawić lub udoskonalić, i słusznie!

A ponieważ rzeczywistość często odbiega od tego, co zaplanowaliśmy, dzisiaj ponownie omawiamy wrażliwy punkt, który dotyka tak wiele domów w naszym kraju: wilgoć wewnątrz.

Zarówno zbyt wysoka wilgotność jak i zbyt niska może prowadzić do problemów zdrowotnych. Idealnie, wilgotność względna powinna być utrzymywana w zakresie od 40 do 55%, jednak czynniki, takie jak słaba konstrukcja, nadmierne ogrzewanie, bardzo niska wilgotność lub bardzo wysoka wilgotność środowiska w strefie, w której zlokalizowany jest budynek, albo uszkodzenia strukturalne dachów lub ścian, sprawiają, że obniża się komfort życia i zaczynają się problemy!

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji mówimy o tym, gdy wilgotność względna powietrza w domu jest zbyt wysoka.

Gdy tak się dzieje, jest to równie szkodliwe dla nas jak i dla wnętrza naszych domów, a nawet ich konstrukcji.

Jest to szkodliwe dla nas i naszych bliskich, ponieważ wzrost wilgotności odżywia i ułatwia rozrost pleśni i roztoczy, wywołujących alergie, problemy z oddychaniem, a nawet astmę.

Jest to również złe dla wyposażenia naszego domu i domu samego w sobie, ponieważ nadmiar wilgoci będzie stopniowo niszczyć książki, meble, ubrania, a także ułatwi pojawienie się pleśni na ścianach i suficie, co nieuchronnie doprowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia pokryć ściennych i sufitowych.

Ale jeśli chodzi o wszelkie istniejące rozwiązania i środki zapobiegawcze, możemy Podpowiedzieć Wam, że istnieją pewne środki i kroki, które można i należy podjąć, aby obniżyć poziom wilgotności w domu!