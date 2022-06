11 zdjęć rustykalnego domu, aby zachęcić Was do budowania własnego

Scalenie różnych stylów to nie lada wyzwanie dla każdego architekta. Rezultat tego typu kompozycji jest zazwyczaj innowacyjny i nowoczesny, zwłaszcza gdy połączone zostają elementy architektoniczne mocno ze sobą kontrastujące. Jak w przypadku projektu, który chcielibyśmy dzisiaj Wam zaprezentować.

Projekt, zrealizowany w San Isidro w Argentynie, zdecydowanie nie należał do tych, które można by określić stwierdzeniem „bułka z masłem”. Zadanie architektów polegało na renowacji istniejącej rezydencji przy wykorzystaniu tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązań. Styl rustykalny, na który się zdecydowano, pasuje idealnie do naturalnego środowiska otaczającego posiadłość. W połączeniu z nowoczesnym wyposażeniem całość prezentuje się bardzo autentycznie i zdecydowanie wykracza poza konwencjonalne standardy estetyczne. Szybko przyjrzyjmy się temu obiektowi bliżej!