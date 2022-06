Współczesny zamek!

Od strony lasu dom prezentuje się zupełnie inaczej, chociaż z niczym nie pomylilibyśmy tych rozłożonych linearnie prostych modułów. Królują tutaj kąty proste, tworzone przez drewniane, szklane, kamienne i cementowe płaszczyzny. Zapewnia to poczucie harmonii i stabilności. Mimo skali budynku już teraz jawi się on nam jako przytulny i dostępny. Przy tak luksusowej rezydencji nie mogło zabraknąć basenu, staje się on integralną częścią całości, kolejnym z eleganckich prostokątów.