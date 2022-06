12 świetnych pomysłów, aby nadać ścianom tekstury

Jednym z najczęściej stosowanych materiałów do tworzenia tekstury na ścianach jest PCW, ponieważ jest to materiał odporny na wilgoć, przez co może być stosowany w każdym pomieszczeniu w domu. Jest to materiał łatwy do czyszczenia i konserwacji, przez co jego znaczenie wykracza poza aspekty czysto estetyczne.