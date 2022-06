Niesamowita rozbudowa domu jednorodzinnego

Rozbudowa domu to nie lada wyzwanie, nie tylko dla właścicieli, ale także architektów, którzy muszą sprostać wszystkim wymaganiom, a przy tym zachować spójny i jednolity charakter nowego i starego budynku. Jest to przede wszystkim bardzo problematyczne zadanie, aczkolwiek dla specjalistów w swoim fachu, wykonalne. Dziś wraz z cyklem homify 360 chcielibyśmy zaprezentować Wam spektakularną rozbudowę domu jednorodzinnego i pokazać, że tego typu zabieg wcale nie musi być widoczny gołym okiem. Czasami przemiany są tak fantastycznie zintegrowane ze starym projektem, że osoby z zewnątrz nie są w stanie stwierdzić czy jest to dobudówka czy też nie. Dom, który dziś jest naszym bohaterem, połączono szklaną złączką z drugą częścią budynku, która niegdyś była hodowlą. Dzięki tej przemianie stara posiadłość z 1930 roku nabrała współczesnego oraz niezwykle ekstrawaganckiego charakteru. Poznajcie fantastyczną rozbudowę domu jednorodzinnego!