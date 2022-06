Drewno i beton- para doskonała!

Przechodzimy w głąb pomieszczenia, by z bliska podziwiać nowoczesny kominek, nad którym wisi poroże, pełniące funkcje oryginalnej lampy. Cementowa ściana przypomina o zewnętrznym wyglądzie konstrukcji. Za nią czeka na nas przytulny salonik. Wygodna kanapa we wnęce to idealne miejsce na wieczorną lekturę. Dwa fotele ustawione są tak, by można było swobodnie rozmawiać lub milczeć razem, wpatrując się w tańczące płomienie… Bez wątpienia ta dobudówka stała się prawdziwym skarbem dla właścicieli!