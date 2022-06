Dom inny niż wszystkie!

Rezydencja, która jest bohaterem tego Katalogu Inspiracji, nosi walijskie imię Carreg a Gwydr. Można je przetłumaczyć na Kamień i Szkło i już za chwilę dowiecie się dlaczego. Znajdziemy tutaj wiele niezwykłości, jednak chyba najbardziej niezwykła jest lokalizacja willi w niezwykle malowniczym zakątku Walii właśnie. Dom zbudowany został na lekkim wzniesieniu, co zapewniło jego mieszkańcom wyjątkowe widoki na co dzień.

Za projekt odpowiada studio Hall Bednarczyk Architects z Bristolu. Dom wzniesiono na miejsce starego budynku, co przyniosło ciekawy efekt, który zaobserwujemy już za chwilę. Teraz mamy do czynienia z zachwycającą nowoczesną bryłą wzniesioną na planie zbliżonym do litery L . Ogromne przeszklenia otwierają widok na okolice, jednocześnie odbijając krajobraz i kamuflując w nim dom.

Po zakończeniu lektury nikogo nie zdziwi, że nasi architekci otrzymali za Kamień i Szkło wiele prestiżowych nagród…