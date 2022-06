Podmiejskie spełnienie marzeń!

Chyba każdy chciałby mieć możliwość zbudowania swojego domu marzeń! Jednak, kiedy przychodzi co do czego, okazuje się często, że proza życia zakłóca nam ten wyśniony proces. Koszta takiego przedsięwzięcia są znaczne i dlatego konieczne jest, by z góry realnie określić nasze możliwości finansowe. Nie bez znaczenia będzie tutaj także wielkość naszej działki. Sposobem na wyeliminowanie znacznej liczny decyzji do podjęcia i pieniędzy do wydania będzie wybór domu z katalogu studia architektury. Wbrew stereotypowemu myśleniu, nie musi to wcale oznaczać rezygnacji z projektu domu naszych snów!

Jak to możliwe? Przekonajmy się na przykładzie studia Heinz von Heiden. Już na ich stronie internetowej mamy możliwość wyszukiwania pod kątem interesujących nas opcji. Marzymy o tarasie, balkonie, pokoju gościnnym czy nawet spiżarni? Wszystko to możemy zaznaczyć i tym sposobem odnaleźć projekt, który spełni wszystkie nasze potrzeby.

Jednym z najbardziej popularnych i najnowocześniejszych modeli domów od Heinz von Heiden jest Köpenick, który mamy przyjemność dzisiaj Wam zaprezentować…