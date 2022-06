Doskonały dom na stromą działkę!

Krajobraz, w którym znajduje się nasz dom, powinien odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu bryły budynku. Nowa konstrukcja powinna umiejętnie wpisywać się w pejzaż. Czasem jest to oczywista konieczność! Mamy na myśli na przykład domy projektowane na zboczach.

Dzisiaj zabierzemy Was do Austrii, kraju, w którym nie brakuje górzystych krajobrazów. Tam też architekci ze studia Hammerer ZTGMBH wznieśli fascynującą dobudówkę, która prześcignęła rozmiarem oryginalny kamienny budynek – zajęła aż 160 m²! Profesjonaliści homify zadbali o prostą i zrozumiałą konstrukcję, idealnie pasującą do otoczenia.

Macie ochotę pooddychać pełną piersią? Czas na wycieczkę w góry!