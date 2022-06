Moda niskiego kosztu: Kontener to nie pojemnik na odpady i może stać się zamieszkały

Nigdy byśmy nie przypuszczali, że zakochamy się w miętowo zielonym domku i to jeszcze z blachy… A jednak, miłość nie wybiera! To właśnie ten pastelowy kolor nadaje romantyczny ton, tak na zewnątrz, jak i we wnętrzu. Budynek składa się z połączonych ze sobą kontenerów. Ogrodzenie z blachy, przypominające klasyczny drewniany płot, idealnie dopełnia tę oryginalną konstrukcję! Ujęły nas także fantastyczne prostokątne okna w białych ramach, otoczonych wystającymi czarnymi ramkami, utrudniającymi promieniom słońca wpadanie prosto do wnętrza. Zanim wejdziemy do środka, nie możemy nie wspomnieć o panelach słonecznych na dachu, doskonale wkomponowanymi w bryłę.