Minimalistyczny styl – maksymalny efekt!

Wielu z nas kocha minimalizm w architekturze za jego prostotę i funkcjonalność. Z kolei minimalizm w wystroju wnętrz ma tyle samo zwolenników, co przeciwników, nie przekonanych do jego surowości. Jak znaleźć przytulność i swojskość w minimalistycznej bryle? Niech ten Katalog Inspiracji stanie się podpowiedzią!

Pomysły podrzucą nam eksperci ze studia ROOM Architecture, odpowiedzialni za projekt wyjątkowego domu jednorodzinnego w austriackim Schladming. Został on doskonale dopasowany do potrzeb mieszkańców oraz fantastycznie wpisuje się w zielony krajobraz. A co najciekawsze, ponadczasowy minimalizm spotyka tutaj klasykę…

Rozpocznijmy zwiedzanie!