Labirynt nowoczesności!

Budując dom jednorodzinny nie myślimy tylko o jego pięknej elewacji, ale przede wszystkim o tym, co znajdzie się w środku. Dobra dystrybucja pomieszczeń jest kluczowa dla przyszłego komfortu naszego życia, dlatego też wiele osób decyduje się na zatrudnienie architekta wnętrz, który będzie ściśle współpracować z architektem. Stawiając na takie rozwiązanie, mamy pewność, że efektem końcowym prac będzie spójny projekt, gdzie wnętrze i wygląd zewnętrzny budynku nie będą ze sobą konkurować, ale wspólnie tworzyć interesującą nas atmosferę.

Dzisiaj chcemy Wam pokazać, jak się to robi w Niemczech. Przenosimy się do nowego domu jednorodzinnego, który został przemieniony przez studio architektury wnętrz Schulz.Rooms w świetlisty labirynt. To prawdziwa gratka dla wielbicieli stylu nowoczesnego i… miłośników wina!