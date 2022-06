Nowoczesny dom pod znakiem symetrii!

We współczesnym świecie mamy możliwość poszukiwania inspiracji w najodleglejszych zakątkach globu, tak fizycznie, jak i za jednym kliknięciem myszki. Kiedy wybieramy się w podróże do dalekich krajów, okazuje się, że wbrew pozorom mamy bardzo wiele wspólnego z ich mieszkańcami, chociaż nasz styl życia może się trochę różnić. Dzisiaj w taką inspirującą wyprawę wybierzemy się do Japonii, by poznać wspaniały dom jednorodzinny od studia Transtyle Architects. Zachwyca on ściśle geometryczną bryłą oraz ciepłym wnętrzem, pełnym drewna.

Czy w tej kreacji architektów homify odnajdziemy w nim coś dla siebie? Czy w czasach globalizacji Japończycy są nas w stanie czymś zaskoczyć? Przekonajmy się…