Dlatego kochamy styl skandynawski!

Na koniec obiecaliśmy Wam wizytę we wnętrzu zabudowanego tarasu – oto ono! My jesteśmy pod wrażeniem… Ciemne drewniane meble zostały tutaj zestawione z ultranowoczesnymi lampami jarzeniowymi w zaskakujących kombinacjach. W efekcie powstało idealne miejsce do spotkania z przyjaciółmi i to na każdą porę roku!