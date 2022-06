Unowocześniony dom w górach!

Z kuchni przechodzimy po schodach do wygodnej, praktycznej przestrzeni. Przytulny pokój dzienny łączy się tutaj ze zorganizowanym miejscem do pracy. Parkiet z jasnego drewna i czerwony dywan wprowadzają przytulną lekką atmosferę. Forma przestrzeni jest zaskakująca, otwiera się galerią na trzeci poziom, przez co jej sufit jest niezwykle wysoki. Z tej perspektywy staje się jasne, że pomieszczenia na przodzie i tyle budynku nie są rozmieszczone na tych samych poziomach. Strome zbocze zmusza do łamania schematów!