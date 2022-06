289 m² doskonałej architektury!

Dach, który znalazł się w tym budynku został nachylony pod katem 45 stopni. Jak możecie zauważyć na powyższym zdjęciu, nasi specjaliści nie zapomnieli o wprowadzeniu do niego kilku okien, które gwarantują to, że ciepłe promienie słoneczne mogą w ciągu dnia bez przeszkód wpadać do wnętrza domu. W tym projekcie nie zabrakło również miejsca na specjalny garaż z dwoma stanowiskami. Jest to niezbędny element każdego rodzinnego gniazdka tych, którzy na co dzień poruszacie się własnym autem.