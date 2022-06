Dom pełen dobrych pomysłów!

Bryła naszego budynku to prostopadłościan zbliżony do sześcianu, flankowany dwoma wąskimi modułami, lekko wycofanymi w stosunku do głównego korpusu fasady od ulicy. Panuje tutaj ściśle geometryczna symetria, chociaż nie obyło się bez niewielkich różnic. Potraficie je dostrzec? Obok prawych drzwi wejściowych znajdziemy dodatkowe pionowe okno. Mieszkanie potrzebowało doświetlenia, ponieważ to obok niego postawiono garaż.