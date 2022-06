Dekoracje w stylu vintage

Styl vintage bardzo dobrze sprawdza się w nowoczesnych aranżacjach. Zestawienie tego co stare, z tym co współczesne jest często wykorzystywanym zabiegiem w dekoracji wnętrz. Na zdjęciu widzimy barok w zupełnie nowej odsłonie. Stolik polakierowano białą farbą, przełamując jego tradycyjną konwencję. Zestawienie z bardzo współczesnymi meblami jest doskonałą inspiracją do wykorzystania we wnętrzach, którym chcemy nadać nieco świeżości i charakteru.