homify 360°: ekskluzywny dom wielorodzinny

Kiedy myślimy o domu wielorodzinnym pierwsze skojarzenie, które przychodzi nam do głowy to proste, kwadratowe projekty, nudne fasady i praktyczne materiały. Rzadko kiedy myślimy w tym przypadku o luksusie, stylu czy ciekawym designie. Jednakże dziś nasi eksperci dowiodą, iż można stworzyć ekskluzywny, przepiękny dom wielorodzinny. Zapraszamy zatem do zapoznania się z niesamowitym projektem domu rozciągającym się na 450 metrach kwadratowych i składającym się z trzech osobnych, luksusowych apartamentów.