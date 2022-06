homify 360°: dom z drewnianym dachem

Przyszłość budownictwa? Dla nas to drewniane domy. Jednakże dzisiejszy projekt wychodzi poza normy tego, co zazwyczaj przedstawiamy. Projektanci postanowili wykorzystać drewno do stworzenia prywatnego domu w kompleksie hotelowym. Drewniany dom z tarasem został zaprojektowany na ostatnim piętrze budynku przez studio architektoniczne Daniele Menichini. Przyjrzyjmy mu się zatem z bliska!