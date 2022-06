Miejsce do nauki w pokoju dziecięcym

Odpowiednio oświetlone miejsce do nauki to podstawa. Jest to niezwykle ważny aspekt w aranżacji pokoju dziecięcego, gdyż każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko cieszyło się jak najlepszym wzrokiem jak najdłużej. Oświetlenie centralne na suficie to oczywiście podstawa- warto zainteresować się kwestią ruchomych lamp na szynie, które pozwalają zwrócić promień światła w dowolnie wybranych kierunkach.

Najlepiej sprawdza się jednak lampka punktowa na biurku. Powinna ona być wyposażona w ruchomy klosz i w ruchome ramię, co umożliwia dopasowywanie oświetlenia do potrzeb. Na małych biurkach świetnie sprawdzają się lampki montowane na jego krawędzi za pomocą klipsa. Co do żarówki, to należy wybrać tę, która emituje światło jak najbardziej przypominające to naturalne. Rolę tę świetnie pełnią świetlówki o chłodnej barwie światła od 400 do 6500 K.