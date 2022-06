10 problemów, z którymi zmagamy się na co dzień

Zastanawiasz się co może być przyczyną nieprzyjemnego zapachu Twoich świeżo wypranych ręczników? Przyczyn może być wiele od wilgotnych rzeczy przechowywanych w koszu do prania po pralkę. Zamiast jednak zastanawiać się nad przyczyną, przejdź do działania! Wystarczy do każdego prania dodać sodę oczyszczoną – zneutralizuje nieprzyjemny zapach, zmieni pH wody na nieco bardziej zasadowe oraz zwiększy skuteczność proszku do prania.