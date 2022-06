Prawdziwy oryginał wśród domów!

Odpowiednio oświetlone przestrzenie domu są konieczne, by mieszkanie w nim było funkcjonalne i komfortowe. Nasi specjaliści zadbali o to poprzez przeszklenie większości ścian najniższej kondygnacji domu. Nie dość, że zapewni to piękny widok na cały ogród, dodatkowo fantastycznie prezentuje się z zewnątrz! Dzięki temu zabiegowi niebotyczna fasada domu stała się bardziej ażurowa i lekka, co sprawia, że perfekcyjnie dopasowuje się do otoczenia.