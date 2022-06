Parkiet czy laminat – jaka podoga jest najlepsza?

Parkiet to typ podłogi, który wykonywany jest z twardych gatunków drzew takich jak dąb, buk czy klon. Wykonywany z prostokątnych klepek, które tworzą powtarzający się wzór. Parkiet mocowany jest do podłoża metodą klejenia. To drogie i ekskluzywnie prezentujące się pokrycie podłogi, jednak dobrze konserwowany może nam służyć na długie lata użytkowania. Cenimy go głównie za naturalny wygląd oraz niepowtarzalną strukturę oraz barwę. Podłoga parkiet w każdym wnętrzu prezentuje się zjawiskowo i wprowadza ciepły, przytulny klimat do mieszkania. Co więcej jest miła w dotyku, tak więc pasuje do każdego typu mieszkania. Czy możemy odnowić taką podłogę? Oczywiście jest to możliwe. Parkiet możemy cyklinować, czyli ścierać wierzchnią zniszczoną warstwę w celu osiągnięcia odpowiedniej gładkości, po czym polerujemy i lakierujemy. Taki zabieg można przeprowadzać raz na jakiś czas, byle nie za często, ponieważ z każdym cyklinowaniem zmniejsza nam się grubość klepki.



Do wad parkietu możemy zaliczyć wysoki koszt materiału oraz montażu. Niestety ułożenie parkietu jest czasochłonne i wymaga dużej staranności, dlatego powinniśmy to zadanie powierzyć fachowcom z doświadczeniem. Parkiet jest również wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne. Powinniśmy go ostrożnie użytkować, chronić przez zarysowaniami oraz zwierzętami, jeżeli zależy nam na długotrwałym użytkowaniu.