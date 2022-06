8 kreatywnych pomysłów na ściany w Twoim domu

Choć naturalny kamień na murze może kojarzyć się z elewacją, to możemy wprowadzić go także do wnętrza. To ciężki wizualnie materiał, dlatego wprowadzać trzeba go z głową. Dobrze będzie wybrać jedną ścianę, na przykład odpowiadającą schodom. Im większa powierzchnia, tym lepiej! W tym projekcie kamień prezentuje się zachwycająco, ponieważ połączono go z innym naturalnym materiałem – drewnem. Pod schodami zaś ukryto małą rabatę z roślinnością.