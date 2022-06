12 remontowych wpadek, których możesz uniknąć!

Płytki do łazienki. Kto raz stawał przed ich wyborem, ten wie, jak szalenie jest on trudny. Niektórzy z nas zdecydują się zamówić płytki przez internet i to zwłaszcza oni powinni pamiętać, żeby zawsze kupować przynajmniej o 1m2 więcej. Jak mówią budowlańcy: wymiar wymiarem, ściana wie swoje . Bardzo możliwe, że płytki trzeba będzie podocinać, że kąty proste w pomieszczeniu nagle okażą się być zgoła odmienne… Jeśli kupujemy płytki w jednej z popularnych sieci z artykułami budowlanymi to raczej nie będzie to problem, ale jeśli na zamówienie czekaliśmy ponad 2 tygodnie, sprawy będą się miały zupełnie inaczej.