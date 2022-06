7 sypialni marzeń, w których się zakochacie!

Choć wydawałoby się, że funkcja sypialni jest oczywista, to jednak każdy z nas korzysta z tej przestrzeni w nieco inny sposób. Jedni śpią sami, inni dzielą tę przestrzeń z ukochaną osobą. Dla jednych to sanktuarium, w którym dozwolony jest tylko wypoczynek, a drudzy nie mają problemu, żeby stworzyć tu swoje domowe biuro, z dala od zgiełku codziennych spraw rodzinnego życia. Są sypialnie połączone z garderobą, posiadające wygodny kącik do czytania. W niektórych zawiśnie telewizor, w innych będzie to nie do pomyślenia. Sypialnia, to miejsce, w którym mamy się zregenerować, naładować akumulatory na kolejny dzień. Dlatego dopasujmy ją do naszych potrzeb!

Potrzebujecie inspiracji? Nasi najlepsi dekoratorzy i architekci wnętrz przychodzą z pomocą! Oto 7 ich niesamowitych realizacji…