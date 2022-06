Jednorodzinny dom, który każdy pokocha!

Oglądanie budynków wzniesionych na nierównym terenie zawsze jest interesujące. Praca na zboczu wymaga od architektów bardzo przemyślanych rozwiązań. W tym przypadku zadecydowano, że najniższy, częściowo podziemny poziom nie będzie ukrywał swojej betonowej konstrukcji. Mocne fundamenty podtrzymują resztę bryły o tradycyjnym kształcie prostopadłościanu zwieńczonym dwuspadowym dachem krytym czarną dachówką. Choć nie mamy wątpliwości co do współczesnego charakteru projektu, to wspaniale wpasowuje się on w krajobraz pełen wiekowych budynków.