6 sposobów na czyszczenie, których jeszcze nie znacie

When life gives you lemons, make lemonade! , czyli Kiedy życie ma dla Ciebie kwaśne cytryny, zrób lemoniadę. – to amerykańskie przysłowie doskonale oddaje nasze dzisiejsze zmagania. Sok z cytryny jest łatwy do uzyskania i wykonania. Czy wiecie, że może on pomóc nam oczyścić wnętrze i nadać mu świeży zapach? Szczególnie w łazience sok doskonale doskonale się sprawdzi do śliskiej nawierzchni.