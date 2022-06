homify 360°: luksusowy apartament na Ibizie

Z perspektywy wnętrza dostrzegamy dokładnie, jak prezentują się tak pięknie iluminujące kolorowe elementy. Co do samego pomieszczenia, to bazuje ono na eleganckiej i luksusowej bieli, którą ożywiono gdzieniegdzie kolorowymi akcentami. Meble mają ciekawy, obły kształt i pięknie kontrastują z posadzką, wyłożoną kaflami o ostrych zakończeniach. Poranna kawa w salonie z takim widokiem wzbudza w każdym z nas ostre poczucie zazdrości.