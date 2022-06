Polski projekt nowoczesnego domu

Malownicza okolica w dużym stopniu wpłynęła na końcowy projekt tego domu. Aby w pełni korzystać z otaczającego go terenu, zdecydowano się na liczne, wielkopowierzchniowe przeszklenia. Ze środka rozciąga się z przez nie wspaniały widok na okolicę, a do tego odpowiadają one za napływ naturalnego światła do wnętrz. Przy stawku stworzono drewniany taras i wyposażono go w wygodne, białe meble do siedzenia, tworząc tam urocze miejsce na relaks.