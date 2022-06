Trendy: drewno w roli głównej

Łazienka nie jest pierwszym pomieszczeniem, które przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o wykorzystaniu drewna w aranżacji. Wielu z nas ma obawy, że nie jest to materiał pasujący do pomieszczeń, które charakteryzuje duży poziom wilgoci i podwyższone ryzyko zalania. Przy zachowaniu kilku podstawowych zasad, możemy pokusić się jednak o drewnianą łazienkę.

Po pierwsze, podłoga w łazience powinna zostać wyłożona litymi deskami, gdyż te najlepiej sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych. Co więcej, przy wyborze konkretnego rodzaju drewna, trzeba zwrócić uwagę na parametr „skurcz”- im jest on niższy, tym większa szansa, że unikniemy odkształceń. Co do gatunku drewna, to poleca się dąb i modrzew, a z gatunków egzotycznych tek, iroko, merbau, doussie i padouk. Niezwykle ważna jest impregnacja drewna, aby było ono odporne na wilgoć.