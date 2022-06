8 zewnętrznych kuchni, całkowicie odpornych na czynniki atmosferyczne

Grill, piekarnik, a nawet coś więcej. To przeszklenie, które wygląda na nowoczesną kabinę prysznicową, okazuje się być osłoną na ogromne palenisko. Może przeszklenie jest nieco ekstrawaganckie, ale takie rozwiązanie na pewno przypadło by do gustu wszystkim biesiadnikom. Ta letnia kuchnia to raj i spełnienie marzeń dla wszystkich miłośników gotowania!

Chcecie obejrzeć dokładniej ten dom? Zapraszamy tutaj: Doskonały dom na każdą działkę!