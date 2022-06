Nowoczesność w najlepszym wydaniu!

Salon w tym domu wygląda przepięknie! Oryginalna szaro-biała sofa doskonale komponuje się ze stolikiem kawowym, który wygląda niesamowicie designersko. Zwróćcie uwagę, że posiada on specjalne wgłębienie, gdzie można postawić na przykład ulubioną roślinę doniczkową, tak jak zrobili to nasi fachowcy. To nie jedyne zalety tego pomieszczenia. Połączenie bieli i czerwieni to strzał w dziesiątkę, który nadaje całości nowoczesnego charakteru. Kontrastowe barwy widoczne są również we wzorze zasłon. Znajdujący się na nich motyw kwiatów wprowadza pozytywną energię do całego salonu!