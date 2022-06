Jak urządzić niewielkie, jednopokojowe mieszkanie?

W mieszkaniu znajduje się także kuchnia, której głównym elementem jest segment w kształcie litery „L”. Meble kuchenne w klasycznym kolorze bieli przedzielone zostały w poziomie ścianą w głębokim, ciemnym kolorze, co dodaje pomieszczeniu dodatkowego wymiaru. Wgłębienie w jednej ze ścian służy jako ławka do siedzenia, przy której znajduje się piękny, drewniany stół. Chcąc zaoszczędzić miejsce w kuchni czy jadalni, można zdecydować się na stołki zamiast krzeseł, gdyż są one szczególnie oszczędne, jeżeli chodzi o zajmowane miejsce. Co dodatkowo poszerza przestrzeń tego pomieszczenia, to lustro umieszczone na górnej części ściany.

