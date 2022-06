Zrób to sam – ładniejsza kuchnia!

Gdy wiemy już, co chcemy zmienić w wyglądzie kuchni, to najwyższa pora by zaopatrzyć się w materiały i narzędzia potrzebne nam do pracy. Wiertarka, śrubokręt i młotek znajdują się w każdym domu, ale specjalistyczny sprzęt, taki jak szlifierka czy wyrzynarka, nie wszyscy posiadają. Jeśli nie chcemy ich kupować, by po skończonej pracy nie poniewierały się niepotrzebne, zawsze możemy takie narzędzia pożyczyć od znajomych, rodziny czy życzliwych sąsiadów. Przed wyruszeniem na zakupy należy wszystko dokładnie pomierzyć i spisać dokładną listę potrzebnych rzeczy, uwzględniając ich ilość, ewentualną wielkość i wymiary, rodzaj itd., dzięki czemu nie będziemy niepotrzebnie tracić czasu podczas zakupów. Uwzględnijmy w doborze materiałów ich jakość, odporność na wilgoć i wytrzymałość. Pamiętajmy o silikonie antygrzybicznym potrzebnym do uszczelniania, kleju do drewna i papierze ściernym. Dobierając farbę zwróćmy uwagę na jej ścieralność, tak by odpowiadała naszym oczekiwaniom.

Na zdjęciu zaprezentowano panele, które będą przymocowane na stare meble, nadając im tym samym nowego wyglądu. Całą powierzchnię paneli najlepiej pomalować dwukrotnie zachowując 24 godzinny odstęp czasowy na wyschnięcie farby.

Farbę najlepiej rozprowadzimy kompresorem natryskowym pod ciśnieniem uzyskując jednolitą powierzchnię. Malowanie pędzlem jest także możliwe, jednak należy się liczyć z tym, że może pozostawić charakterystyczne smugi, a czasem nawet włosy z pędzla, na malowanej powierzchni. Obszar pomieszczenia, na którym zamierzamy malować elementy najlepiej zabezpieczyć folią lub starymi gazetami.