Jakie lustro wybrać do łazienki? 5 Inspiracji

Spójrz tylko na tę ramę! Takie lustro to idealne rozwiązanie do mieszkań i łazienek w stylu retro. Klasyczne połączenie bieli i czerni zawsze wygląda dobrze. Dzięki odpowiednim dekoracjom otrzymasz wyjątkową łazienkę, która będzie prezentowała się pięknie. Jeśli jesteś fanem ponadczasowych wnętrz, to jest rozwiązanie dla Ciebie.