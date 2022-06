Świetna modernizacja domu mieszkalnego

Co za widok! Przebudowa składała się z wielu zmian. Podczas gdy ogród jest odzwierciedleniem czystej idylli z klasycznym trawnikiem, klombami, pięknymi krzewami, znajdziemy tutaj również nowoczesne elementy w postaci basenu i wspaniałego, słonecznego tarasu. Rozbudowany dom płynnie łączy się z otaczającą przyrodą. Co więcej, jest to dom zbudowany w zgodzie z naturom, dzięki wykorzystywaniu naturalnych źródeł energii.