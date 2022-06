5 sposobów na pokój dziecięcy jak z bajki Disney'a

Choć Dzwoneczek kojarzy nam się nieodłącznie z bajką o przygodach Piotrusia Pana, to jednak w 2008 roku powstał film animowany opowiadający historię Dzwoneczka przed tym, jak stał się on towarzyszem Piotrusia Pana. Urocza fruwająca wróżka podbija serca wielu dziewczynek na całym świecie. Jako dekoracja do pokoju sprawi z pewnością radość wielu dzieciom. Naklejka na ścianę z postacią Dzwoneczka jest świetnym pomysłem na dekorację ścian. Co wyróżnia tę konkretną w morzu innych dostępnych na rynku, to możliwość jej spersonalizowania imieniem dziewczynki, a także fakt, iż znajduje się ona w otoczeniu odblaskowych miniatur, które po zgaszeniu światła emanują ciepłym blaskiem.