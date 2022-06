25 wyjątkowych łazienek, które Was zainspirują do zmian

Od wizyty w łazience zaczynamy każdy kolejny dzień i też tam go kończymy – poranny prysznic powinien nas orzeźwić, szybko czeszemy włosy, myjemy zęby, ubieramy się i już jesteśmy gotowi stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Zaś wieczorem możemy powoli i spokojnie oddać się chwilom relaksu w bąbelkowej kąpieli. Duże znaczenie na to, jak będziemy się czuć w łazience, ma jej aranżacja. Niektóre łazienki są przestronne i możemy sobie pozwolić na wannę i prysznic, a w niektórych musimy dokonać wyboru. Od metrażu i dostępu do światła naturalnego zależy również dominująca kolorystyka w łazience. Jednak, jak widać na poniższych przykładach, każdą łazienkę można urządzić w fenomenalnym stylu. Oto kilkanaście przykładów pięknych łazienek, które stanowią znakomitą inspirację dla tych, którzy dopiero planują aranżację łazienki.