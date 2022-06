Tanie metamorfozy trzech małych kuchni

Pod względem układu mebli kuchennych niewiele się tu zmieniło. Jednak w procesie remontu udało się osiągnąć efekt nowoczesności i dobrego stylu. Fronty drewnianych szafek przemalowano na biało, co automatycznie nadało im lekkości. Wymieniono także blaty, a ściany pomalowano na wyraziście pomarańczowy kolor. Dopasowano do niego krzesła, a nowy stół do generalnego charakteru pomieszczenia.